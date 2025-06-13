مدارس الفيوم جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة -صور

الفيوم- حسين فتحى:

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، جاهزية 41 لجنة امتحانية بالمحافظة لاستقبال طلاب الثانوية العامة.

يأتي ذلك بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات المكثفة لضمان بيئة امتحانية مناسبة.

وأوضح قبيصي، أن الاستعدادات شملت التأكد من نظافة اللجان، جاهزية المراوح، كفاءة الإنارة والكهرباء، توفر مبردات المياه، وصلاحية ماكينات التصوير، وذلك لضمان أداء الطلاب امتحاناتهم في هدوء ويسر.

وكلف وكيل الوزارة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية لجاهزية اللجان والتسليم الرسمي لرؤساء اللجان، مع التأكد من توافر كافة المستلزمات المطلوبة لضمان انتظام العملية الامتحانية منذ اليوم الأول.

يُذكر أن أكثر من 19 ألف طالب وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية سيؤدون امتحانات الثانوية العامة في الفيوم هذا العام.

