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وكيل تعليم الشرقية: نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 خلال 10 أيام

05:58 م الجمعة 13 يونيو 2025

وزارة التربية والتعليم

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الشرقية- ياسمين عزت:

كشف محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2025.

وأشار رمضان إلى أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن الحصول عليها بتسجيل الدخول باستخدام رقم جلوس الطالب.

وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، أوضح وكيل الوزارة أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب تُجرى بدقة وعناية لضمان حصول كل طالب على حقه، ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال عشرة أيام من الآن.

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي وأسرهم بمحافظة الشرقية بفارغ الصبر إعلان النتيجة، وقد نوه وكيل الوزارة إلى أن كثرة أعداد الطلاب والإدارات التعليمية بالمحافظة (أكثر من 154 ألف طالب وطالبة في 20 إدارة تعليمية عبر 818 لجنة امتحانية) قد تؤدي إلى ظهور النتيجة في الشرقية بعد عدد من المحافظات الأخرى.

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية بإدخال رقم جلوس الطالب.

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