خط ملاحي عالمي.. وصول سفينتين عملاقتين للحاويات إلى ميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

استقبل ميناء الإسكندرية، السفينة WAN HAI 311 التابعة للخط الملاحي التايواني WAN HAI LINE، والذي يُعد من أكبر الخطوط المتخصصة في نقل الحاويات عالميًا، إذ يمتلك أسطولًا يتجاوز الـ 120 سفينة ويغطي بخدماته أكثر من 90 دولة حول العالم.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها هذا الخط التايواني بتفعيل رحلاته إلى ميناء الإسكندرية، ما يعكس ثقة متزايدة من كبرى الشركات البحرية في جاهزية وتنافسية الميناء.

وتأتي أولى رحلات الخط الملاحي التايواني إلى ميناء الإسكندرية تتويجًا لجهود مكثفة اتخذتها الهيئة بالتعاون مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التي استقبلت السفينة على رصيف 25 المخصص لها.

تصل الحمولة الكلية للسفينة WAN HAI 311 إلى 27,800 طن، وطولها 213 مترًا، ما يؤكد قدرة الميناء على مواكبة النمو المتسارع في حركة التجارة العالمية.

وفي سياق متصل، وصلت ميناء الإسكندرية السفينة العملاقة MAERSK HONG KONG لأول مرة، والتي تُعد الأكبر من نوعها التي ترسو على أرصفة ميناء الإسكندرية حتى اليوم.

وتبغ حمولة السفينة التي رست على أحد أرصفة محطة تحيا مصر "متعددة الأغراض" بميناء الإسكندرية نحو 154,000 طن، بطول يفوق 353 مترًا، وغاطس يصل إلى 16.7 متر.

وجاء استقبال السفينة MAERSK HONG KONG بعد أقل من عشرة أيام فقط على استقبال الهيئة لسفينة الحاويات العملاقة MSC ANNA بميناء الدخيلة، ما يعكس تسارع وتعاظم جاذبية موانئ الإسكندرية أمام كبريات شركات الشحن في العالم.

وأوضح اللواء بحري إيهاب محمد صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان، اليوم الجمعة، أنه جرى اتخاذ كافة الترتيبات الفنية والتنسيقية اللازمة لاستقبال تلك السفن العملاقة بيسر وأمان.

وأضاف أن استقطاب مثل هذه الكيانات الملاحية العملاقة يمثل علامة فارقة في تطوير المنظومة اللوجستية المصرية وتعزيز قدرة الموانئ الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن هذا النجاح يعكس تكامل الجهود بين الهيئة والشركاء من القطاعين العام والخاص، في سبيل تحقيق أهداف الدولة في جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات البحرية.