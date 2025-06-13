القبض على شاب بتهمة التنقيب عن الآثار وتضرر 5 منازل بقنا

القبض على شاب بتهمة التنقيب عن الآثار

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على شاب بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة السوق الفوقاني بمدينة قنا، مما تسبب في تضرر 5 منازل مجاورة.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بتضرر مواطن من وجود تصدعات في جدران منزله، نتيجة أعمال حفر للتنقيب عن الآثار بمنزل جاره.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة قنا وجهات التحقيق، برئاسة المستشار محمود الغرباوي، مدير النيابة العامة لبندر قنا، إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين وجود حفرة عميقة بداخلها مياه، تم حفرها منذ عدة أشهر وتركها، مما أدى إلى تأثير المياه على أساسات المنازل المجاورة وتسبب في تصدعها.

وجرى ضبط أحد ورثة المنزل محل الواقعة، بتهمة التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.