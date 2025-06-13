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مدير تعليم بورسعيد: جميع لجان امتحانات الثانوية العامة مراقبة بالكاميرات

05:25 م الجمعة 13 يونيو 2025
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    طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد
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    خلال اجتماع مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة (1)
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    خلال اجتماع مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة (4)
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    خلال اجتماع مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة (3)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الجمعة، على أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة في بورسعيد مراقبة بالكاميرات ومؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة والدفاع المدني وأجهزة المحافظة المعنية

وشدد، خلال اجتماعه مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، على ضرورة انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها الإلكترونية الأخرى داخل مقر لجان مع مراعاة توفير الأجواء المناسبة والهدوء بما لا يخل أو يعيق سير العملية الامتحانية.

وأشار إلى أنه جرى ربط اللجان على مدار الساعة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية للعمل على حل أي طارئ من شأنه عرقلة الامتحانات، لافتًا أن هناك تعاونّا وثيقًا مع أجهزة المحافظة المعنية لتوفير كل الدعم اللوجيستي المطلوب لضمان انتظام أعمال الامتحانات.

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مدير مديرية التربية والتعليم بورسعيد طاهر الغرباوي امتحانات الثانوية العامة
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