المنيا- جمال محمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، انتهاء كافة استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق يوم الأحد القادم بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية استعدت بشكل كامل لتنظيم امتحانات الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 34 ألفًا و832 طالبًا وطالبة، إلى جانب 35 طالبًا من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، و20 طالبًا وطالبة من مدارس النور للمكفوفين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الامتحانات ستُعقد داخل 92 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة بمركز الإصلاح والتأهيل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان بالكامل من حيث النظافة الداخلية والخارجية، والتأكد من جودة المقاعد، وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير الامتحانات.

وشدد صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا على ضرورة التزام الطلاب بالحضور إلى لجان الامتحان قبل بدء الوقت المحدد بنصف ساعة على الأقل، مع التأكيد على إحضار أصل استمارة الجلوس وبطاقة إثبات الشخصية سواء كانت الرقم القومي أو بطاقة الطالب، وعدم السماح لأي طالب بالدخول دونها، كما يُمنع تمامًا اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجنة لضمان النزاهة والحد من محاولات الغش.

وحذر وكيل الوزارة جميع الملاحظين والمراقبين من وسائل الغش للإلكترونية الحديثة، مثل السماعات أو الساعات الذكية أو النظارات المزودة بكاميرات، ورفع تقرير يومي مفصل عن سير الامتحان والحالة العامة بكل لجنة.

وأشار إلى أنه تم توفير الأدوات المكتبية لرؤساء اللجان من أوراق تصوير وأقلام ودبابيس، فضلًا عن وجود ماكينة تصوير داخل كل لجنة، وتوفير العصا الإلكترونية المخصصة للتفتيش، والتأكد من جاهزية جميع وسائل الراحة داخل اللجان من إنارة جيدة، وتهوية مناسبة، ومراوح، ومياه شرب نظيفة.

وفيما يخص استراحات رؤساء اللجان، أوضح زيان أنه تم تجهيز 32 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية، مع تخصيص عدد من مدارس التعليم الفني ذات النظام العسكري لاستخدامها كاستراحات، بما يضمن توفير سبل الراحة والسلامة لجميع القائمين على العملية الامتحانية.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن المديرية تعمل على تهيئة بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان تضمن الهدوء والتركيز، كما وجّه المراقبين والملاحظين بضرورة التعامل مع الطلاب بروح من الاحترام والطمأنينة، مشددًا على أن أي تقصير أو تجاوز من أي طرف سيتم التعامل معه فورًا وفق اللوائح المنظمة لضمان الحفاظ على نزاهة الامتحانات ومستقبل الطلاب