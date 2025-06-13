للمرة الثالثة.. ضبط مصنع يعيد تدوير زيوت المحركات المستعملة ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نجحت مديرية تموين بني سويف، في ضبط مصنع غير مرخص، يعيد تدوير زيوت المحركات المستعملة وتقليد العلامات التجارية بهدف الغش التجاري، بمركز ببا جنوب المحافظة، لتصبح المرة الثالثة في أقل من شهر.

وردت معلومات إلى مديرية تموين بني سويف بوجود مصنع غير مرخص بقرية غياضة بمركز ببا، يعيد تدوير زيوت السيارات المستعملة، وتعبئتها في عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة، وبيعها في الأسواق.

انتقل فريق من المفتشين التموينيين بإشراف المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، وتبين وجود مصنع غير مرخص به معدات، وخامات تستخدم في إعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات المستعملة تمثلت في تانك كبير الحجم مثبت بالمصنع، وبه زيوت معدنية يستخدمها المذكور في التعبئة في عبوات جديدة بعد معادلة لزوجتها ومعالجتها من الشوائب.

كما جرى ضبط أجهزة تعبئة الزيوت في عبوات بلاستيك، و ماكينات لتغليف المنتج بعد الإنتهاء من التعبئة، بالإضافة إلى عبوات فارغة "جراكن" مدون عليها أسماء وعلامات تجارية لشركات شهيرة، مما يساهم في ادخال اللبس والتضليل على جمهور المستهلكين من حائزى السيارات.

جرى التحفظ علي كل محتويات المصنع، واستدعاء إدارة التجارة الداخلية لسحب عينة من منتجات الزيوت الموجودة بالمصنع لإرسالها للمعامل، لفحصها لبيان مدي صلاحيتها للاستخدام من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة.