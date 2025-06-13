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طعنوه وذبحوه داخل الحظيرة.. العثور على جثة مزارع غارقة في الدماء ببني سويف

04:35 م الجمعة 13 يونيو 2025

العثور على جثة مزارع غارقة في الدماء ببني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية اقفهص التابعة لمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، صباح اليوم الجمعة، على جثة مزارع داخل حظيرة مواشٍ يملكها، وقد فارق الحياة متأثرًا بطعنات نافذة وجرح قطعي في الرقبة، في واقعة يكتنفها الغموض.

تلقى اللواء مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص يُدعى "رمضان. أ"، يعمل مزارعًا، داخل حظيرته الخاصة بالقرية.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث أسفرت المعاينة الأولية عن وجود جثة المجني عليه غارقة في الدماء، وبها طعنات متفرقة وجرح ذبحي في الرقبة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والتي بدأت مباشرة أعمالها لكشف ملابسات الجريمة، فيما كثفت أجهزة البحث الجنائي من جهودها لكشف هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي بالحادث.

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