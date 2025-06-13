دموع على الكوشة انتهت بتعهد.. النيابة تُخلي سبيل والدي عروسين الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت نيابة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل والدي العروسين اللذين أثارا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور العروس في حالة بكاء خلال مراسم الزفاف، في مشهد أثار تساؤلات وتعاطفًا واسعًا.

وجاء القرار على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، حيث أمرت باستدعاء العروس والعريس، المصاب بمتلازمة داون، إلى جانب ذويهم، للاستماع إلى أقوالهم حول ملابسات الزفاف وما إذا كان قد تم تحت أي نوع من الإجبار أو دون استيفاء الشروط القانونية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية لتحديد السن القانوني للعروس، وما إذا كانت قاصراً، إلى جانب التأكد من وجود رضا حقيقي من الطرفين، وذلك في ضوء البلاغ الذي تقدم به المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي طالب بالتحقيق الفوري في الواقعة.

وكان فيديو قصير قد انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر بكاء العروس أثناء جلوسها إلى جوار عريسها على "الكوشة"، ما أثار حالة من الجدل حول قانونية الزفاف وملابساته الإنسانية، وسط انقسام بين من اعتبر المشهد مؤلمًا وغير مقبول، ومن رأى فيه ضرورة احترام خصوصية ذوي الهمم والتعامل معهم بما يصون كرامتهم وحقوقهم.