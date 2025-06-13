محافظة الشرقية تنتهي من توريد 595 ألف طن قمح محلي

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت محافظة الشرقية، اليوم الخميس، انتهاء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بإجمالي كميات بلغت 595 ألفًا و932 طنًا و885 كيلو جرامًا من القمح، تم استلامها في الشون والصوامع المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة.



وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به مديريات الزراعة والتموين في متابعة أعمال الحصاد والتوريد ميدانيًا مع المزارعين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لضمان سرعة وكفاءة تسليم المحصول إلى مواقع التخزين.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بتذليل العقبات أمام المزارعين لتحقيق أعلى معدل توريد هذا الموسم، مشيرًا إلى أن منظومة توريد القمح تمثل أحد أركان الأمن الغذائي الاستراتيجي للدولة.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أن الكميات التي تم توريدها يوم أمس فقط بلغت 589 طنًا و358 كيلو، ليصل بذلك إجمالي الكميات الموردة حتى اليوم إلى 595,932 طنًا و885 كيلو جرامًا.

وأضاف أن عمليات الوزن والنقل تتم وفق إجراءات دقيقة تشمل استخراج "كارتة الميزان" من خلال لجنة مكونة من عضو جمعية القبّانية، وأمين شونة نقطة التجميع، ومندوب الجهة المسوقة، بالإضافة إلى تحرير إذن خروج يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشحنة لضمان تتبعها بدقة.

وفي السياق ذاته، شدد المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، على ضرورة التزام المزارعين بتسليم القمح إلى الصوامع والشون المطورة المعتمدة، لتقليل نسب الفاقد والحفاظ على جودة المحصول، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم الفلاحين وتقديم جميع التسهيلات لهم منذ بدء موسم الحصاد وحتى الانتهاء من التوريد.