"الشمس رايقة والبحر هادي".. "ويك إند" مزدحم على شواطئ الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

توافد آلاف الأسر والعائلات، صباح اليوم الجمعة، على شواطئ الإسكندرية، الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، ما ساهم في ارتفاع نسب الإشغال تزامنًا مع إجازة "الويك إند".

وتتراوح درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 28 للعظمى و23 للصغرى، وسرعة الرياح 13 كيلو متر/ الساعة، فيما بلغت نسبة الرطوبة 58% على أحياء الإسكندرية.

وتصدرت ما يعرف بـ "رحلات اليوم الواحد" القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، المشهد على شواطئ شرق الإسكندرية، ما ساهم في رفع نسبة الإشغالات لـ 60%.

بينما سجلت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية نسب إشغال 50% حتى ظهر اليوم، وسط توقعات بارتفاع نسب الإشغال مع انكسار أشعة الشمس خلال الساعات المقبلة من النهار.

وحول حالة البحر، أوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن اعتدال أمواج البحر المتوسط ما استدعى رفع الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الغربي والخضراء بشواطئ القطاع الشرقي.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.