وصول 132 حاجًا بعد أداء المناسك بالأراضي المقدسة

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل ميناء نويبع البحري صباح اليوم الجمعة، العبارة "سينا" القادمة من ميناء العقبة الأردني، وعلى متنها 132 حاجًا و3 باص، وذلك ضمن أفواج العودة التدريجية لحجاج البر بعد أداء مناسك الحج.

وقال اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه جرى استقبال الحجاج العائدين داخل الميناء بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات العاملة، وجرى إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش بسرعة وكفاءة، إلى جانب تنظيم أعمال الحمالين وتوفير خدمات الرعاية اللازمة لضمان راحة الحجاج.

وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على استمرار تنفيذ خطة العودة بكل دقة وفق جدول الرحلات المقرر، وبالتنسيق مع شركة الجسر العربي والشركات السياحية، لضمان عودة آمنة ومنظمة لجميع حجاج البر عبر ميناء نويبع.

وأشار إلى أن ميناء نويبع البحري استقبل أمس، أول أفواج الحج البري على متن العبارة "سينا"، بإجمالي 295 حاجًا و8 باصات، وسط إجراءات ميسرة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الحجاج العائدين عبر الميناء على مدار يومين بلغ 527 حاجًا، و11 باص.