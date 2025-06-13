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قطار الموت يدهس شابين بقنا.. أحلام "ولاد العم" انتهت في لحظة

12:06 م الجمعة 13 يونيو 2025

قضبان السكة الحديد

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شابان أبناء عمومة مصرعهما، دهسًا أسفل عجلات قطار في قرية الصبريات، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث قطار أسفر عن مصرع شخصين في قرية الصبريات مركز دشنا.

وتبين مصرع رأفت.م، يبلغ من العمر 18 عامًا، وخالد.أ، 20 عامًا، صديقين وأبناء عمومة دهسًا أسفل عجلات القطار في قرية الصبريات مركز دشنا.

نقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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