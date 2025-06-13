محافظ أسيوط: تشديدات أمنية ولوجستية لانضباط امتحانات الثانوية العامة

أسيوط – محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن جاهزية المحافظة الكاملة لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والمقرر بدؤها يوم الأحد 15 يونيو الجاري، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة داخل وخارج اللجان، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ، أنه تلقى تقريرًا من مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل الوزارة، تضمن عقد اجتماع موسع مع أعضاء مركز توزيع الأسئلة، لمناقشة آليات العمل وخطط التوزيع، بما يضمن أعلى درجات السرية والانضباط.

وأشار إلى مراجعة الجدول الزمني لنقل وتوزيع الأسئلة، وتطبيق إجراءات أمنية مشددة تشمل تأمين وسائل النقل، وتوفير غرف حفظ مؤمنة، وأجهزة اتصال حديثة، مع التأكيد على منع دخول أي أجهزة إلكترونية إلى مراكز التوزيع، وتخصيص مسارات آمنة لنقل الأسئلة.

وأكد المحافظ، أن فرق العمل مستعدة للتعامل مع أي طارئ، وتم توزيع المهام بوضوح لتفادي التداخل أو الازدواجية، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الأمنية والتعليمية والصحية لضمان بيئة امتحانية آمنة ومستقرة.

من جانبه، أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، مشيرًا إلى أن 26,468 طالبًا وطالبة سيؤدون الامتحانات داخل 76 لجنة على مستوى المحافظة.

وشدد دسوقي على توفير كافة التجهيزات داخل اللجان، بما في ذلك توفير التهوية الجيدة والمراوح داخل جميع اللجان، وتوفير مياه شرب مبردة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وصيانة دورات المياه والتأكد من كفاءة الإنارة والأثاث، وتجهيز الاستراحات لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين القادمين من خارج المحافظة.

كما شدد وكيل الوزارة على تأمين اللجان وتوفير أجواء هادئة للطلاب، وتوفير زائرة صحية بكل لجنة حرصًا على صحة الطلاب، وإعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات** في أماكن واضحة داخل المدارس، ومنع دخول الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والساعات الذكية، ومراجعة وصيانة كاميرات المراقبة داخل اللجان لضبط أي محاولات غش.

كما تم تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طارئ.