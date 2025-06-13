الموجة 26.. استرداد 41 فدانًا من أراضي الدولة غرب الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نفذ مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة والجهات المعنية حملة مكبرة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وقال حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات استرداد أراضي ملفات تقنين بمساحة 41 فدان زراعة و7000م٢ مباني.

وأشار إلى تنفيذ قرار إزالة حتى سطح الأرض لتعدى على أملاك الدولة بمساحة١٠٠٠ م٢، فضلًا عن 3 قرارات إزالة جزئية لأسوار ومباني تعديات أملاك دولة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه باستمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء دون ترخيص.

وشدد على تطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات، مؤكدًا على رؤساء الأحياء اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.