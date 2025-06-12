3 ضحايا بينهم طفل في تصادم مروّع على صحراوي المنيا

المنيا – جمال محمد:

لقي ثلاثة أشخاص بينهم سيدة وطفل مصرعهم، وأصيب رجل بجروح متعددة، في تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى نقل "ثلاجة"، مساء الخميس، على الطريق الصحراوي الشرقي شمالي محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى الموقع، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "ليلى سيد محمد" (32 عامًا – ربة منزل)، وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، بالإضافة إلى ضحية ثالثة مجهولة الهوية. كما أُصيب "صلاح أحمد محمود" (41 عامًا) بكسور وكدمات متفرقة.

تم نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات ومعاينة أسباب الحادث.