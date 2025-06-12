حكم بالإعدام لسفاح عزبة رستم بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى، الدائرة الرابعة، بإعدام المتهم محمد أحمد الشرقاوي، محامٍ يبلغ من العمر 29 عامًا، شنقًا حتى الموت، وذلك بعد إدانته بقتل والدته وشقيقيه داخل منزل العائلة بعزبة رستم التابعة لقرية الشين في مركز قطور بمحافظة الغربية، ثم إضرام النار بالجثث.

صدر الحكم عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

تعود تفاصيل الجريمة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالغربية من أهالي قرية الشين، يفيد بالعثور على ثلاث جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم، وهم سيدة وابنها وابنتها.

وانتقلت قوة من المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة، وتبين وجود آثار ذبح في أعناق الضحايا، بالإضافة إلى تشوهات نتيجة الحريق.

كشفت التحريات أن الجاني هو محمد الشرقاوي، نجل الضحية الأولى وشقيق الضحيتين الأخريين، وأفادت شهادات الجيران بأنه ارتكب الجريمة في ظروف غامضة.

وبناءً على قرار النيابة العامة، أُحيل المتهم إلى مستشفى الأمراض النفسية لتقييم سلامته العقلية، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها النهائي بالإعدام.