محافظ سوهاج يتفقد الديرين الأبيض والأحمر ويشدد على دعم السياحة الدينية

سوهاج – عمار عبدالواحد

أجرى اللواء د. عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية شملت زيارة الديرين الأبيض والأحمر بمنطقة نجع الدير التابعة لمركز سوهاج، ضمن جهوده لمتابعة المواقع الأثرية والتاريخية بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة النائب أحمد عواجة، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز ومدينة سوهاج فريدة سلام، وكان في استقباله نيافة الأنبا أوجوليوس رئيس الدير الأبيض، ونيافة الأنبا أنطونيوس رئيس الدير الأحمر.

بدأت الجولة بالدير الأبيض، المعروف بدير الأنبا شنودة، والذي يعود تأسيسه إلى القرن الخامس الميلادي، ويُعد من أبرز المزارات السياحية والأثرية في صعيد مصر. وقد استمع المحافظ إلى شرح وافٍ حول الطراز المعماري البازيليكي الذي يتميز به الدير، إضافة إلى أهميته التاريخية والدينية.

ثم تفقد المحافظ الدير الأحمر، الذي يعود بناؤه إلى نحو عام 500 ميلادية، ويُنسب إلى القديسين بشاي وبيجول. ويتميّز بطرازه الفريد المعتمد على الطوب الأحمر والحجر الجيري، مع أعمدة جرانيتية ذات ألوان مميزة.

وأكد سراج على أهمية الديرين في إثراء التراث القبطي بمصر، مشيرًا إلى اعتزام المحافظة التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال أعمال الترميم، وتعزيز مقومات السياحة الدينية في المنطقة، كما أعرب عن دعمه الكامل للكنيسة في تذليل العقبات أمام تطوير تلك المواقع.

وأوضح المحافظ أن المواقع الأثرية الدينية، سواء كانت قبطية أو إسلامية، متاحة للزيارة المجانية طوال الأسبوع، داعيًا المواطنين لزيارتها والتعرف على قيمتها الحضارية.

يُذكر أن الدير الأبيض يبعد نحو 8 كم غرب مدينة سوهاج، ويضم هيكلًا وصحنًا وجناحين بواجهة حجرية ترتفع إلى قرابة 29 مترًا، بالإضافة إلى منطقة صناعية أثرية تحتوي على حفائر في الجهة الجنوبية والغربية والشمالية. أما الدير الأحمر، فيقع على بُعد نحو 12 كم من المدينة، وشُيّد باستخدام الطوب الأحمر والجرانيت، ويُعتبر من أقدم الأديرة القبطية في مصر.