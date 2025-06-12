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حريق بمبنى مياه الشرب وعدة منازل قرب مستشفى طوخ بقنا

07:17 م الخميس 12 يونيو 2025

أرشيفية

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قنا – عبدالرحمن القرشي

اندلع حريق، مساء اليوم، في مبنى قديم تابع لشركة مياه الشرب وعدد من المنازل المجاورة ومحول كهربائي، بالقرب من مستشفى طوخ بمركز نقادة غرب محافظة قنا، ما استدعى تدخل عاجل من قوات الحماية المدنية.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن قنا قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في محيط مستشفى طوخ، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق. وتبين من المعاينة الأولية اشتعال النيران في مبنى تابع لشركة المياه، إلى جانب امتدادها إلى عدد من المنازل ومحول كهربائي في المنطقة ذاتها.

وجاري العمل على السيطرة الكاملة على الحريق، دون ورود تقارير مؤكدة حول وجود إصابات أو خسائر بشرية حتى اللحظة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة والجهات المختصة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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