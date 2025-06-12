3 جثث و11 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص المنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

حصل مصراوي على أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، اليوم الخميس، بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وضمت أسماء المتوفين كلًا من: عبدالسميع رياض عبدالله، 77 سنة، وفوزية عبدالعزيز عبدالحافظ، 65 سنة، وشاب مجهول الاسم والعنوان، في العقد الثاني.

كما أصيب 11 آخرون وهم: أشرف رفاعي، 23 سنة، وابنته مكة، 5 سنوات، وزينب حمزة عبدالمولى، 30 سنة، ومصطفى رجب محمود، 47 سنة، وجمال عبدالناجي أبوزيد، 62 سنة، ومحمد علي موسى، 70 سنة، وأحمد محمد سمير، 29 سنة، ومحمد مصطفى محمود، 21 سنة، وسيد جمال شاكر، 25 سنة، ومحمد جمال عبدالعزيز، 18 سنة، ومحمد سمير أحمد، 51 سنة، وجميعهم مقيمون بمركز ملوي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن وقوع حالات وفيات ومصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة.