الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت جولة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بشارع أطلس بحي المنتزه ثان، ضبط أحد محال الجزارة يبيع اللحوم بأسعار مبالغ فيها للمواطنين.

وعنف المحافظ صاحب المحل، قائلا:"جبتوا الأسعار الفلكية دى منين، هو فيه لحمة في مصر بتتباع بـ700 جنيه".

وأثارت الواقعة غضب المحافظ ليوجه حديثه لمسؤولي الحى أثناء الجولة: "أنتوا سمعتوا أن فيه لحمة بتتباع في مصر بـ700 جنيه للكيلو، أنتوا سايبين الجزارين والتجار يفترسوا في الناس الغلابة بالشكل ده".

ووجّه بتخفيض أسعار اللحوم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المحل لمخالفته الاشتراطات، مع توجيه إنذار بتوفيق أوضاعه بما يتوافق مع الضوابط الصحية والبيئية.

كان المحافظ أجرى، اليوم الخميس، جولة مفاجئة بشارع أطلس بحي المنتزه ثان، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق الصادرة ضد عدد من المقاهي المخالفة.

وأسفرت الجولة عن غلق وتشميع 12 مقهى مخالفًا، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع توجيه إنذارات لأصحاب المنشآت بعدم إعادة الفتح إلا بعد إزالة المخالفات والالتزام بعدم إشغال الطريق العام، والامتثال لمواعيد الغلق الرسمية.

وأشار المحافظ إلى استمرار جهود تحقيق الانضباط وفرض هيبة القانون، مشددًا أن أي ممارسات مخالفة للنظام العام أو تعيق حركة المرور سيجري التعامل معها بحسم، وذلك في إطار حملات مستمرة بكافة الأحياء .

ووجّه مسؤولي حي المنتزه ثان بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المحال والمقاهي غير المرخصة، وفقًا لاشتراطات الحماية المدنية والمعايير القانونية المنظمة.