تجهيز 41 لجنة و16 استراحة لأداء امتحانات الثانوية العامة بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أكد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه جرى تجهيز 41 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، منها لجنة واحدة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، وتجهيز 16 استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار "قبيصي" إلى أن عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بلغ 19 ألف 35 طالبا وطالبة، كما جرى تشكيل لجنة برئاسة وكيل مديرية التربية والتعليم؛ للمرور على جميع لجان الثانوية العامة، والتأكد من توفير مياه الشرب والإضاءة والتهوية الكافية، وكذا مراجعة الإجراءات التأمينية داخل وخارج اللجان.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانضباط الكامل في العمل والالتزام التام بالمواعيد المحددة؛ لتسلم وتوصيل صناديق الأسئلة إلى لجان الامتحانات، مؤكدا على ضرورة الالتزام الكامل بجميع القواعد والتعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وشفافية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة التواصل الفوري والمباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية في حال حدوث أي طارئ، والتعاون مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، من أجل نجاح المهمة على أفضل وجه ممكن لمصلحة الطلاب، جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد قبيصى والمسئولين عن توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، وبحضور رشا يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.