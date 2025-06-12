تسليم "عروس الشرقية" لوالدتها بعد زواجها من مصاب بمتلازمة داون

الشرقية- مصراوي:

قررت النيابة اليوم الخميس، تسليم الفتاة القاصر المعروفة إعلاميًا بـ"عروس الشرقية" إلى والدتها، بعد أخذ تعهد قانوني بعدم تزويجها قبل بلوغ السن القانوني المحدد بـ18 عامًا، وذلك في ضوء التحقيقات الجارية بشأن واقعة زواجها من شاب مصاب بمتلازمة داون.

كما أمرت النيابة بحجز والدي العروسين على ذمة تحريات المباحث الجنائية، للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحة الاتهامات المتعلقة بإتمام زواج قاصر ومخالفة أحكام القانون.

وكانت النيابة قد استدعت العروس القاصر وزوجها المصاب بمتلازمة داون، إلى جانب والديهما، عقب ورود بلاغ من المجلس القومي للطفولة والأمومة يُطالب فيه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، بعد انتشار فيديو أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو، الذي تبلغ مدته 27 ثانية، يُظهر شابًا من ذوي متلازمة داون في حفل زفافه على فتاة بدت في حالة حزن واضح وانخرطت في البكاء أثناء المراسم، ما أثار تساؤلات عدة حول مدى رضاها عن الزواج، إلى جانب شكوك حول بلوغها السن القانونية.

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مشاعر تعاطف مع حالة الشاب، واستنكار لما اعتبروه انتهاكًا لحقوق الطفلة. كما تساءل البعض عن مدى أهلية العريس العقلية والقانونية لعقد الزواج.





