إنجاز طبي.. إنقاذ قدم طفل بزراعة شريحة جلدية حرة لأول مرة في الأقصر

الأقصرـ محمد محروس:

نجح فريق جراحة التجميل بمستشفى حورس التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إجراء أول عملية زراعة شريحة جلدية حرة Free Flap لطفل مصاب بتهتك شديد وكسور مركبة بالقدم اليسرى، وذلك باستخدام تقنيات الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة.

وكان المستشفى قد استقبل طفلاً يُعاني من هرس شديد وفقدان بالجلد والأوتار مع وجود كسور متعددة ومركبة بعظام القدم اليسرى، وعلى الفور تم التعامل الفوري مع الحالة، حيث أُجريت سلسلة من التنظيفات الجراحية الدقيقة للأنسجة المصابة بقسم جراحة التجميل، إلى جانب تثبيت الكسور بالتنسيق مع قسم العظام.

وبعد إجراء التقييمات والفحوصات اللازمة، قرر الفريق الطبي أن الحالة تستدعي إجراء عملية زراعة شريحة جلدية حرة (Free Flap)، وهو إجراء جراحي متقدم ينفذ لأول مرة داخل مستشفى حورس التخصصي، وقد تكللت العملية بالنجاح بفضل تكامل وتعاون الفرق الطبية.

شارك في تنفيذ العملية: فريق جراحة التجميل الذي يضم: د. محمد فاروق – استشاري جراحات التجميل، ود. علي محمود علي – أخصائي جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية، ود. محمد توفيق – أخصائي جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية، و لل د. وئام جمال – أخصائي جراحة التجميل، ود. صفوت اليماني – طبيب مقيم، ود. محمد محمود خميس – طبيب مقيم، بالإضافة إلى د. منتصر الشرقاوي – استشاري العظام،

وضم فريق التخدير: د. ياسر محمود – استشاري التخدير، ود. أحمد وهبي – أخصائي التخدير، و د. مروة الراسي – أخصائي التخدير، ود. أحمد عبده – أخصائي التخدير، ود. أحمد عبد المنعم – أخصائي التخدير، و د. علاء فتحي

كما ضم فريق التمريض: مس ولاء، ومستر محمد عاشور، فيما ضم فريق العناية المركزة: د. أحمد السنباطي – استشاري العناية المركزة، ود. بدر القاضي – أخصائي العناية المركزة، وذلك تحت إشراف، ود. أمجد عبد العزيز – مدير مستشفى حورس التخصصي، ود. أحمد عبد القادر – مدير العمليات، ود. محمد عبد الخالق – المدير الطبي.

ويأتي هذا النجاح في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية للارتقاء بخدمات الجراحات الدقيقة والتخصصية داخل مستشفياتها، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمرضى بمحافظة الأقصر.