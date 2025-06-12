في جولة مفاجئة للمحافظ.. إغلاق 12 مقهى مخالف بالإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة بشارع أطلس بحي المنتزه ثان، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق الصادرة ضد عدد من المقاهي المخالفة.

وأسفرت الجولة عن غلق وتشميع 12 مقهى مخالفًا، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع توجيه إنذارات لأصحاب المنشآت بعدم إعادة الفتح إلا بعد إزالة المخالفات والالتزام بعدم إشغال الطريق العام، والامتثال لمواعيد الغلق الرسمية.

وأشار المحافظ إلى استمرار جهود تحقيق الانضباط وفرض هيبة القانون، مشددًا أن أي ممارسات مخالفة للنظام العام أو تعيق حركة المرور سيجري التعامل معها بحسم، وذلك في إطار حملات مستمرة بكافة الأحياء .

ووجّه مسؤولي حي المنتزه ثان بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المحال والمقاهي غير المرخصة، وفقًا لاشتراطات الحماية المدنية والمعايير القانونية المنظمة.

تفقد المحافظ خلال الجولة أحد محال الجزارة بالمنطقة، ووجّه بتخفيض أسعار اللحوم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته الاشتراطات، مع توجيه إنذار بتوفيق أوضاعه بما يتوافق مع الضوابط الصحية والبيئية.





