الشرقية- مصراوي:

أمرت نيابة شمال الشرقية بحجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وذلك في ضوء البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن الفيديو المتداول الذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة قد استدعت العروس وزوجها المصاب بمتلازمة داون وذويهما، لسماع أقوالهم بعد انتشار مقطع مصور مدته 27 ثانية، يُظهر الشاب أثناء حفل الزفاف وإلى جواره العروس وهي في حالة من الحزن الشديد، ما دفع البعض للحديث عن احتمال كونها قاصرًا أو أُجبرت على الزواج.

وطلبت النيابة تحريات المباحث لتحديد السن الحقيقي للعروس، وبيان مدى قانونية الزواج وظروفه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء نتائج التحقيق.

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