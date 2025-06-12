إعلان

بالأسماء والصور- أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج

12:34 م الخميس 12 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج
  • عرض 5 صورة
    أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج
  • عرض 5 صورة
    أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج
  • عرض 5 صورة
    أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، بقيادة فضيلة الدكتور محمد حسني، اليوم الخميس، أسماء الطلاب العشر الأوائل للشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024/2025 م، وذلك بحضور محمد صلاح، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية.

من جانبه هنأ فضيلة الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية، الطلاب والطالبات الأوائل مبديًا سعادته بهذا المستوى المشرف لطلاب منطقة سوهاج كما أعرب عن تقديره للجهد المبذول من قِبل أولياء الأمور في رعايتهم ومتابعتهم لأولادهم وحرصهم على تحقيق التفوق، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية هذا العام (14305)، بلغ عدد الناجحين (11432) طالبا وطالبة بنسبة (81%).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشهادة الابتدائية الأزهرية سوهاج محمد حسني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة في سعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات الخميس
"نيمبوس" يُثير المخاوف.. هل يلوح شبح موجة جديدة لكورونا؟
"مصير الملكية".. المالية تكشف تفاصيل صكوك رأس شقير وخفض المديونية