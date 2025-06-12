بالأسماء والصور- أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، بقيادة فضيلة الدكتور محمد حسني، اليوم الخميس، أسماء الطلاب العشر الأوائل للشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024/2025 م، وذلك بحضور محمد صلاح، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية.

من جانبه هنأ فضيلة الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية، الطلاب والطالبات الأوائل مبديًا سعادته بهذا المستوى المشرف لطلاب منطقة سوهاج كما أعرب عن تقديره للجهد المبذول من قِبل أولياء الأمور في رعايتهم ومتابعتهم لأولادهم وحرصهم على تحقيق التفوق، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية هذا العام (14305)، بلغ عدد الناجحين (11432) طالبا وطالبة بنسبة (81%).