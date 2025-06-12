استعدادًا للصيف.. 8 توجيهات عاجلة لرئيس صرف صحي الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ضرورة المتابعة الدورية لحالة المحطات، وسرعة إنهاء مشروعات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المعدات والمنشآت، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، اليوم الخميس، مع رؤساء القطاعات ومديري العموم، لمناقشة ومتابعة الحالة الفنية لمحطات المعالجة والصرف، ضمن الاستعدادات المكثفة لموسم الصيف.

وشدد نافع، على أهمية التزام الشركة بدورها الحيوي في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات وتنمية الموارد المتاحة، لتلبية المتطلبات ومواجهة التحديات الحالية بفاعلية.

وكلف نافع بضرورة مناقشة الحلول العاجلة والمستدامة المقترحة لمعالجة الشكاوى التي يجري رصدها، إضافة إلى تقييم أداء مختلف قطاعات التشغيل والصيانة والعمل على تلبية احتياجاتها لضمان استمرارية وكفاءة العمل.

وأشار إلى أهمية متابعة أداء الخط الساخن 175 والاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، مع ضمان جودة تقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدًا الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل، ومحاسبة أي تقصير قد يؤثر على سير العمل أو سلامة العاملين.

واختُتم رئيس شركة الصرف الصحي، الاجتماع بالتأكيد على المتابعة اليومية لكافة الإجراءات التشغيلية والصيانة الدورية داخل المحطات، لضمان استمرار الأداء بكفاءة عالية تواكب احتياجات المحافظة وتلبي طموحات المواطنين.