حريق هائل يلتهم مزرعة دواجن بمنيا القمح في الشرقية



الشرقية ياسمين عزت

شب حريق هائل في مزرعة دواجن بعزبة الريانة التابعة لمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى خسائر فادحة لمالكي المزرعة ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد بنشوب حريق في مزرعة دواجن بعزبة الريانة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق.

تم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق للوقوف على أسباب ونتائج الحريق.