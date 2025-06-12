مزارع يقتل ٣ أبنائه ويشنق نفسه.. التفاصيل الكاملة لجريمة سوهاج



سوهاج- عمار عبدالواحد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض واقعة قتل مزارع 3 أبنائه ثم انتحار بسقف مسكنه، دائرة مركز شرطة دار السلام شرقي المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام بلاغًا من كلاً من رسمية ا م ع سن 70 ربة منزل، أمين ع م ع سن 40 سائق، شقيقه أحمد سن 52 مزارع ومقيمون دائرة المركز بإكتشافهم قيام شقيق الثاني والثالث المدعو محمود سن 48 عامل زراعي ومقيم بذات الناحية بقتل أنجاله والإنتحار بمنزله الكائن بذات الناحية وجود جثة المذكور مسجاه علي ظهره أعلي سرير بغرفة بالطابق الثاني بمنزله المكون من طابقين يرتدي كامل ملابسه وتلاحظ وجود شال يتدلي من جنش حديدي بسقف الغرفة.

وبمناظرته تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخري، كما تبين وجود جثث أنجاله كل من إنجي سن 18 طالبة، محمد سن 12 تلميذ، ريتاج سن 8 تلميذه ومقيمون بذات الناحية مسجايين علي الأرض بداخل غرفة بذات الطابق وبمناظرتهم تبين أنهم يرتدوا كامل ملابسهم وإصابة الأولي بعدد 4 طعنات بالرقبة من الناحية اليمني والثاني والثالثة بهما آثار تجمع دموي حول الرقبة ولا توجد بهما ثمة إصابات ظاهرية وعثر بجوار جثة الأولي علي سلاح أبيض سكين مطبخ عليها آثار دماء، كما تبين سلامة نوافذ وأبواب المنزل.

أفادو المبلغين المذكورين قررت الأولي بأنها لاحظت عدم خروج جارها المذكور وأنجاله من منزلهم

منذ أمس فقامت بالنداء عليهم ولم يستجيب أحد منهم فقامت بالإستعانه بأشقائه الثاني والثالث للإطمئنان عليهم، وأضافا الثاني والثالث بأنه حال وصولهما ودخولهما للمنزل إكتشفا الواقعة

وقاما بإنزال شقيقهما ظناً منهما أنه علي قيد الحياة وعقب ذلك قاما بالإبلاغ، وعللا إقدام المذكور

علي إرتكاب الواقعة والإنتحار لسوء حالته النفسية بسبب قيام زوجته المدعوه أمل ص ح م سن 41 ربة منزل بترك منزل الزوجية منذ أمس وبصحبتها نجلهما الطفل ياسين سن 4 والإقامة طرف شقيقها بذات الناحية وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما وكذا معاناة أنجاله الثاني والثالثة من إعاقة ذهنية، ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.