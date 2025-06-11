قنصل روسيا بالإسكندرية: مصر من أقدم وأوثق شركاء موسكو في إفريقيا

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد القنصل العام الروسي كارين فاسيليان على عمق العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر، واصفًا القاهرة بأنها أحد أقدم وأوثق شركاء موسكو في القارة الإفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن الأطر الدولية الموسعة.

جاء ذلك خلال احتفالية القنصلية العامة لروسيا الاتحادية بالإسكندرية بمناسبة العيد الوطني، مساء اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية بالعاصمة موسكو و سفارات وقنصليات روسيا بدول العالم.

وأشار فاسيليان إلى مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة البريكس التي عُقدت في قازان في أكتوبر 2024، بالإضافة إلى حضوره احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية هذا العام.

وقال قنصل روسيا العام: "لقد كان مشهد مشاركة الجنود المصريين في العرض العسكري بالساحة الحمراء إلى جانب القوات الروسية لحظة ذات دلالة تاريخية ورمزية، خاصة أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى عام 1943، عندما واجهنا معًا تهديد النازية".

وتطرق القنصل الروسي إلى التعاون بين موسكو والقاهرة في مجال الطاقة، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته مصر في هذا القطاع بفضل محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تمثل إحدى أبرز صور التعاون الثنائي، وأوضح أن المشروع يُسهم في تنويع مصادر الطاقة في مصر، ويدعم الصناعات المتقدمة ويوفر فرص عمل متخصصة.

وعلى المستوى الثقافي، نوّه فاسيليان إلى الذكرى العشرين لعلاقة التوأمة بين الإسكندرية وسانت بطرسبرغ، معربًا عن تطلعه للاحتفال بهذه المناسبة في سبتمبر المقبل. كما أشار إلى اهتمام مناطق روسية أخرى بتعزيز التعاون مع محافظات مصرية مختلفة، مما يعكس رغبة متبادلة في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين البلدين.

وفي ختام كلمته، توجه القنصل الروسي بالشكر للحضور، مؤكدًا أن العلاقات الروسية المصرية ستواصل نموها في إطار من الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

ترأس الاحتفال قنصل عام روسيا بالإسكندرية كارين فاسيليان، بحضور ممثلي السفارة الروسية بالقاهرة والقنصلية العامة والمركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية.

كما حضر من الجانب المصري الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وعدد القيادات التنفيذية في المحافظة والشخصيات العامة ورجال الأعمال لمشاركة أبناء الجالية الروسية احتفالهم.

يشار إلى أن روسيا تحتفل رسميا بعيدها الوطني في الثاني عشر من شهر يونيو وهو يوم إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب بروسيا الاتحادية إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990، وفي إطار تلك المناسبة يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أوسمة الاستحقاق وجوائز الدولة لأهم الشخصيات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعملية في البلاد في إطار تقليد سنوي دأب عليه الرئيس الروسي.