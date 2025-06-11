"ربنا بعت الرقم ليا".. تفاصيل مكالمة نجيب ساويرس مع نجل سائق الشهامة

الشرقية - ياسمين عزت:

أجرى رجل الأعمال نجيب ساويرس اليوم الأربعاء مكالمة فيديو مع نجل الراحل خالد عبد العال، المعروف إعلاميًا بـ"سائق الشهامة" أو "بطل محطة الوقود".

وخلال المكالمة، قال ساويرس: "كنت بدور على رقمك وكنت بفكر أكتب على السوشيال طريقة التواصل مع نجل الفقيد، لكن خفت الناس تقول بيعمل شو وبياخد بونطة، لكن ربنا بعت الرقم ليا".

وأوضح ساويرس أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من رجل الأعمال السعيد كامل يدعوه للمشاركة في إهداء أسرة البطل الشهيد مبلغًا ماليًا تقديرًا لبطولته وتخليدًا لذكراه.

وأشار ساويرس إلى أنه كان يسعى بالفعل للحصول على رقم الأسرة للتواصل معها، إلا أنه خشي من الانتقادات، وفي الوقت الذي كان يفكر فيه في طريقة للتواصل، تفاجأ باتصال هاتفي من السعيد كامل، وبالفعل لبى الدعوة، داعيًا للنجل بالأمنيات الطيبة ولوالده بالرحمة.

وكان رجل الأعمال السعيد كامل، مدير أحد مصانع العاشر من رمضان، قرر إهداء مبلغ نصف مليون جنيه لأسرة السائق الفقيد تقديرًا له بعد وفاته وتخليدًا لذكراه الطيبة، مؤكدًا لأبنائه أن مصر داعمة لأبنائها، كما تم تقديم مبلغ آخر من قِبل رجل الأعمال نجيب ساويرس، ليصل إجمالي التبرعات إلى مليون جنيه لأسرة "سائق الشهامة".

وعلق كامل بكلمات مؤثرة قائلًا: "ممكن الإنسان يضحي بفلوس وجهد، لكن إنه يضحي بروحه وهو شايف الموت قدام عينه لإنقاذ آخرين، إنه يركب سيارة محترقة والنيران مشتعلة وينزل واقف على رجليه ليكمل إنقاذ سيارات متوقفة في مشهد يقشعر منه الإنسان، هذا أمر ليس له مثيل إلا عند المصريين فقط. ولولا تصرف الرجل الشجاع، لكانت الخسائر في الأرواح والممتلكات فادحة، ولذا نحن مدينون لهذا البطل بأرواحنا".

جدير بالذكر أن جهاز العاشر من رمضان أقام عزاء شعبي وحفل تأبين لروح السائق الشجاع الشهيد تقديرًا لتصرفه النبيل، وتضحيته بروحه من أجل المئات من المواطنين ومنعًا لانفجار محطة الوقود الذي كان سيودي بحياة المئات في المدينة.