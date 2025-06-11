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قنصلية روسيا تحتفل بالعيد الوطني في مقرها بالإسكندرية -صور

09:55 م الأربعاء 11 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    قنصلية روسيا تحتفل بالعيد الوطني في مقرها بالإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    قنصلية روسيا تحتفل بالعيد الوطني في مقرها بالإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    قنصلية روسيا تحتفل بالعيد الوطني في مقرها بالإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    IMG-20250611-WA0010
  • عرض 10 صورة
    قنصلية روسيا تحتفل بالعيد الوطني في مقرها بالإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    قنصلية روسيا تحتفل بالعيد الوطني في مقرها بالإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    قنصلية روسيا تحتفل بالعيد الوطني في مقرها بالإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    قنصلية روسيا تحتفل بالعيد الوطني في مقرها بالإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    قنصلية روسيا تحتفل بالعيد الوطني في مقرها بالإسكندرية
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: مصراوي

احتفلت قنصلية روسيا بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعا، مع أبناء جاليتها المقيمين بالمحافظة باليوم الوطني الروسي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية بالعاصمة موسكو و سفارات وقنصليات روسيا بدول العالم.

ترأس الاحتفال قنصل عام روسيا بالإسكندرية كارين فاسيليان، بحضور ممثلي السفارة الروسية بالقاهرة والقنصلية العامة والمركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية.

كما حضر من الجانب المصري الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وعدد القيادات التنفيذية في المحافظة والشخصيات العامة ورجال الأعمال لمشاركة أبناء الجالية الروسية احتفالهم.

وأكد قنصل عام روسيا بالإسكندرية، "كارين فاسيليان" خلال كلمته بالحفل قوة العلاقات بين البلدين مشيرا إلى مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة البريكس التي عُقدت في قازان في أكتوبر 2024، بالإضافة إلى حضوره احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية هذا العام.

وقال: "لقد كان مشهد مشاركة الجنود المصريين في العرض العسكري بالساحة الحمراء إلى جانب القوات الروسية لحظة ذات دلالة تاريخية ورمزية، خاصة أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى عام 1943، عندما واجهنا معًا تهديد النازية".

وتطرق القنصل الروسي إلى التعاون بين موسكو والقاهرة في المجال النووي، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته مصر في هذا القطاع بفضل محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تمثل إحدى أبرز صور التعاون الثنائي. وأوضح أن المشروع يُسهم في تنويع مصادر الطاقة في مصر، ويدعم الصناعات المتقدمة ويوفر فرص عمل متخصصة.

وعلى المستوى الثقافي، نوّه فاسيليان إلى الذكرى العشرين لعلاقة التوأمة بين الإسكندرية وسانت بطرسبرغ، معربًا عن تطلعه للاحتفال بهذه المناسبة في سبتمبر المقبل. كما أشار إلى اهتمام مناطق روسية أخرى بتعزيز التعاون مع محافظات مصرية مختلفة، مما يعكس رغبة متبادلة في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين البلدين.

يشار إلى أن روسيا تحتفل رسميا بعيدها الوطني في الثاني عشر من شهر يونيو وهو يوم إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب بروسيا الاتحادية إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990، وفي إطار تلك المناسبة يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أوسمة الاستحقاق وجوائز الدولة لأهم الشخصيات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعملية في البلاد في إطار تقليد سنوي دأب عليه الرئيس الروسي.

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