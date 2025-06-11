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أمن الشرقية يضبط والدين سودانيين ألقيا طفلتهما الرضيعة بجوار مسجد

07:55 م الأربعاء 11 يونيو 2025

أمن الشرقية يضبط والدين سودانيين ألقيا طفلتهما الر

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الشرقية - ياسمين عزت:

عثر أهالي مدينة العاشر من رمضان على طفلة رضيعة ملقاة أمام مسجد السيدة عائشة، ما أثار تعاطفاً وغضباً واسعاً بين السكان، خاصةً أن الطفلة كانت دون أي أوراق تثبت هويتها أو وجود مرافقين لها.

سارع الأهالي بإبلاغ الشرطة بالواقعة، وبعد تحريات مكثفة أجرتها مباحث قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية والدي الطفلة وضبطهما، حيث تبين أن الزوجين، وهما يحملان الجنسية السودانية، أقدما على التخلص من طفلتهما الرضيعة لأسباب ما تزال قيد التحقيق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزوجين، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها ودوافعها.

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مسجد السيدة عائشة النيابة العامة العثور على طفلة رضيعة الشرقية
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