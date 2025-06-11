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محافظ الغربية خلال تفقد لجان الثانوية: بيئة آمنة للطلاب مسؤوليتنا

07:47 م الأربعاء 11 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ الغربية خلال تفقد لجان الثانوية
  • عرض 7 صورة
    محافظ الغربية خلال تفقد لجان الثانوية
  • عرض 7 صورة
    محافظ الغربية خلال تفقد لجان الثانوية
  • عرض 7 صورة
    محافظ الغربية خلال تفقد لجان الثانوية
  • عرض 7 صورة
    محافظ الغربية خلال تفقد لجان الثانوية
  • عرض 7 صورة
    محافظ الغربية خلال تفقد لجان الثانوية
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الغربية- مروة شاهين:

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة شملت عددًا من المدارس الواقعة بنطاق حي أول وثان طنطا، في إطار المتابعة الميدانية الدقيقة لاستعدادات استقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025، وللتأكد من توافر جميع الاشتراطات التنظيمية والبيئية والأمنية بمحيط اللجان.

وتأتي الجولة لمراجعة الاستعدادات النهائية وضمان جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية لاستقبال 46429 طالبًا وطالبة موزعين على 114 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على تفقد الشوارع المحيطة بعدد من المدارس المخصصة كلجان امتحانية، ووجّه برفع أي إشغالات أو عناصر غير منضبطة فورًا، مع تكثيف أعمال النظافة، ومنع تواجد الباعة الجائلين، بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مؤكدًا أن تهيئة بيئة آمنة وهادئة للطلاب هو واجب ومسؤولية لن يتم التهاون فيها.

كما شدد “الجندي” على أهمية التنسيق مع إدارة المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية بمحيط المدارس خلال فترتي الدخول والخروج، وعدم السماح بأي اختناقات قد تعيق وصول الطلاب في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تراخٍ أو عشوائية في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكد محافظ الغربية، أن جولاته الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة للوقوف الفعلي على مستوى الجاهزية داخل وخارج اللجان.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بدأت عملها بشكل مكثف على مدار الساعة، وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بكافة الإدارات التعليمية والمراكز والمدن، لمتابعة جاهزية اللجان ومحيطها لحظة بلحظة والتدخل الفوري في حال وجود أي معوقات.

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