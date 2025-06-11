انقطاع المياه عن مدينة كاملة بالدقهلية وتدخل عاجل من المحافظ

الدقهلية - رامي محمود:

تسبب كسر بخط المياه الرئيسي بمدينة نبروه محافظة الدقهلية، عن انقطاع المياه عن المدينة والقرى التابعة لها، الأمر الذي استدعى تدخل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية وتوجيهه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إصلاح الكسر.

وأوضح المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف، أن انقطاع المياه بقرية بهوت والعزب التوابع لها بمدينة نبروه نتيجة حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي قطر 12 بوصة والمغذي للقرية من مرفق مياه أبو عرصة.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة تستغرق 4 ساعات تقريباً ت نظراً لكونه خط رئيسي يستدعي التعامل معه بحرص، بالإضافة إلى احتمال وجود أي شبكات مرافق أثناء الحفر.

من جانبه طمأن محافظ الدقهلية، المواطنين، موضحا أن فرق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى باشرت عملها لإصلاح كسر الخط لتعود المياه إلى طبيعتها .

ودعا المحافظ، المواطنين إلى التواصل لتقديم الشكاوى من خلال غرفة العمليات المركزية لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الارقام التالية: 0502316644-0502314880-0502327792 من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي.