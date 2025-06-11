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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

05:59 م الأربعاء 11 يونيو 2025

إسعاف

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الشرقية- ياسمين عزت:

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بمحافظة الشرقية.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل على طريق أبو حماد ما أدى إلى نشوب حريق في إحدى المركبتين.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص في الحادث ونقلهم إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.

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حادث تصادم مديرية أمن الشرقية تصادم سيارتين مستشفى أبو حماد المركزي
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