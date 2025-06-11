محافظ الدقهلية يوجه بـ8 إجراءات حاسمة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

الدقهلية-رامي محمود:

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات داخل لجان الامتحانات الثانوية العامة ومراجعة كفاءة وصلاحية جميع المقرات وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على تأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الامتحانات بالشكل الكامل.

وأشار المحافظ، أن امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم، وأن الدولة بكامل أجهزتها تولي هذه المرحلة أهمية قصوى، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لعبور هذه الفترة بأعلى درجات النجاح والانضباط.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 والمقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

وقال مرزوق إن المحافظة بجميع أجهزتها في حالة استعداد قصوى لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد محافظ الدقهلية، جاهزية واستعداد كافة الجهات المعنية بعملية الامتحانات والالتزام بكل شئ يتعلق بها منذ بدايتها حتى انتهائها، مشددا على ضرورة الحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان اتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه.

كما وجه مرزوق، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات نظافة مكثفة بمحيط لجان الامتحانات والتنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه مع التواصل الدائم مع غرف العمليات.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الدقهلية يبلغ 64320 طالبًا وطالبة، موزعين على 162 لجنة امتحانية تغطي كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة منها 4 لجان خاصة .

حضر الاجتماع الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد والدكتور محمد رياض مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحى، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وعدد من وكلاء الوزارات المعنية إلى جانب 17 مدير إدارة تعليمية على مستوى المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والإسعاف ورؤساء قطاعات المرافق الكهرباء والمياه وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية.