طفل مذبوح على يد خالته.. الجنايات تصدر حكمها في جريمة هزت بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

قضت محكمة جنايات بني سويف، حضوريًا بإجماع الآراء، بإعدام المتهمة "أ.ع.ش"، ربة منزل، شنقًا، بعد إدانتها بقتل نجل شقيقتها الطفل "إسلام.ش"، 7 أعوام، عمدًا مع سبق الإصرار، نهاية مارس من العام الماضي.

كانت المتهمة قد استدرجت المجني عليه من الشارع أثناء لهوه أمام منزلها بقرية شرهي التابعة لمركز إهناسيا، وذبحته بسكين المطبخ انتقامًا من شقيقتها، لوجود خلافات عائلية بينهما، ثم فرت هاربة.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت بلاغا بالعثور على "إسلام.ش"، 7 أعوام، مذبوحا، بقرية شرهي التابعة لمجلس قروي النويرة بمركز إهناسيا.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة خالة الطفل بعدما استدرجته إلى داخل منزله وطعنته 3 طعنات بالظهر، وأثناء محاولته الهروب من المنزل، قامت بذبحه، ثم ألقت بجثمانه في الشارع، وفرت هاربة.