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محافظ سوهاج يحيل تقرير نادي المحليات إلى وزارة الشباب والرياضة

04:45 م الأربعاء 11 يونيو 2025

اللواء عبد الفتاح سراج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن انتهاء لجنة مراجعة أعمال نادي المحليات من تقريرها، والتي أوصت بإحالته إلى وزارة الشباب والرياضة لإعمال شئونها.

ووجه المحافظ الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة بمتابعة تحقيقات النيابة الإدارية في تقرير اللجنة السابق قيامها بفحص أعمال نادي المحليات والمحال للتحقيق بالنيابة بتاريخ 1 ديسمبر 2024، للوقوف على التصرفات النهائية لها.

وطالب المحافظ المواطنين الذين لديهم أية مستندات تشير إلى وجود مخالفات في هذا الموضوع التقدم بها فورا لجهات التحقيق، وذلك حفاظا على المال العام وحسن سير العمل بكافة المؤسسات.

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الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج نادي المحليات وزارة الشباب والرياضة
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