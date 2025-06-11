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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء (رابط رسمي)

04:02 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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    ئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية
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جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024 - 2025.

وقال الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن الدكتور أحمد الضويني، وكيل الأزهر، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86,43%.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية في تصريح اليوم، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 398 طالب وطالبة، حضر الامتحانات 386 طالب وطالبة، وتخلف عن حضور الامتحانات 12 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 344 طالبًا وطالبة، و50 طالبًا وطالبة لهم الحق في امتحانات الدور الثاني.

وقدم رئيس الإدارة التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق خلال المراحل التعليمية المقبلة.

وأشاد بجهود المعلمين، ورؤساء المعاهد، واللجان الفنية وأعمال الكنترول، مؤكدًا أن النتائج تعكس التزام الجميع وتفانيهم في أداء العمل.

رابط النتيجة الرسمي: هنا

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