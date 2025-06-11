اعتماد وحدة التدريب بـ"تمريض الإسكندرية" من جمعية القلب الأمريكية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

اعتمدت جمعية القلب الأمريكية وحدة التدريب بكلية التمريض جامعة الإسكندرية، اعتمادًا غير مشروطًا بدرجة امتياز، ليكون مركزًا رسميًا معتمدًا لتقديم برامج التدريب المتخصصة في الإنعاش القلبي الرئوي وإنقاذ الحياة.

جاء ذلك بحضور فريق من ممثلي جمعية القلب الأمريكية بإقليم الشرق الأوسط American Heart Association، وعميد ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومنسقو التدريب بالوحدة.

وأشارت الدكتورة نفرتيتي زكى، عميد كلية التمريض ورئيس مجلس إدارة وحدة التدريب، إلى أن هذا الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود الجامعة والكلية في دعم منظومة التعليم الصحي المستمر، وتطوير قدرات الكوادر الصحية بمختلف تخصصاتها.

وأضافت عميد الكلية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاستثمار في العنصر البشري هو أحد المحاور الأساسية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدة على دور وحدة التدريب المعتمدة كمنصة تدريب على المستويين المحلي والدولي.