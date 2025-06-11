تشغيل تجريبي كامل لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن منح مستشفى طب الأسنان الجامعي التابع للجامعة ترخيص التشغيل التجريبي الكامل، وفقًا لقرار صادر عن أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، موجهًا التهنئة لكلية طب الأسنان وعميدتها الدكتورة داليا فياض، على هذا الإنجاز الذي وصفه بـ”العلامة الفارقة” في مسيرة تطوير الرعاية الصحية والتعليم الطبي داخل الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة أن مستشفى طب الأسنان يُمثل صرحًا علميًا وخدميًا يجمع بين الرعاية الصحية المتقدمة والتعليم والتدريب والبحث العلمي، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي بذلتها إدارة الكلية وكوادرها للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من الجاهزية والتشغيل.



وأوضح الدكتور مندور أن بدء التشغيل التجريبي الكامل للمستشفى يأتي ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية لخدمة مجتمع إقليم القناة وسيناء، وحرصها على توفير بيئة تعليمية وتدريبية حديثة لطلاب وطالبات كلية طب الأسنان، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم الطبي السريري، ويواكب معايير الاعتماد الأكاديمي.



من جانبها، أعربت الدكتورة داليا فياض، عميدة الكلية، عن تقديرها للدعم المستمر من إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور ناصر مندور، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو نتيجة لتعاون مثمر وتنسيق دائم بين قطاعات الجامعة المختلفة، والجهات التنظيمية المعنية، في إطار سعي الكلية للتميز وتحقيق أهدافها.



ويُعد هذا القرار خطوة أساسية على طريق الاعتماد الكامل، وبداية لانطلاقة جديدة نحو تقديم خدمات صحية وتعليمية بمعايير جودة عالية، تجسّد التزام الجامعة المستمر بتطوير المنظومة الصحية والتعليمية بما يخدم المجتمع المحلي ويرتقي بمستوى خريجيها.





