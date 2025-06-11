"ولاد العم وقعوا في بعض".. 3 مصابين في معركة بالأسلحة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:



أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية متفرقة بالجسد، في مشاجرة بين أبناء عمومة، بدارالسلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بوقوع مشاجرة مسلحة ووجود مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين من أبناء عمومة يقيمون بذات الناحية.

وضم الطرف الأول: أحمد.م (50 عامًا – مزارع)، مصاب بطلق ناري في البطن من الناحية اليسرى، وابنه بهاء.أ (24 عامًا)، مصاب بطلق ناري في الفخذ الأيمن، محمد.أ (31 عامًا – حاصل على ليسانس حقوق)، أما الطرف الثاني فضم: محمود.ح (27 عامًا – حاصل على ليسانس)، مصاب بطلق ناري في كف اليد اليمنى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وعثرت بحوزة كل طرف على السلاح الناري المستخدم في الاعتداء.

بسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات بشأن التعدي بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، وذلك على خلفية نزاع قديم حول ملكية قطعة أرض زراعية.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين.