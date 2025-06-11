أحزان على كوشة الفرح.. الأب مات في زفاف ابنته بالمحلة

كتب- علي عبد المنعم:

في مشهد اختلطت فيه الزغاريد بالدموع، تحوّلت ليلة العمر في مدينة المحلة الكبرى إلى مأساة موجعة، بعدما لفظ أب أنفاسه الأخيرة وهو يخطو نحو ابنته العروس ليلتقط معها صورة تذكارية فوق الكوشة، في لحظةٍ كان ينتظرها طيلة حياته.

عادل إبراهيم عبد السميع، من أبناء منطقة البرجي بالمحلة، صعد إلى المسرح وسط تصفيق الحضور وفرحة الأهل، وعيناه تلمعان بفخر وفرح، بعدما أتم رسالته كأب، وزفّ ابنته إلى بيت الزوجية لتبدأ حياة جديدة، لكن قلبه المُثقل بالعاطفة لم يتحمّل لحظة الانتصار العاطفي، فسقط مغشيًا عليه بين أقدام الحضور، قبل أن يصل إلى ابنته.

لحظة السقوط كانت صادمة توقفت الموسيقى، وساد الصمت، ثم علت صرخات الذهول، في حين حاول الجميع إنقاذه، تم نقله إلى المستشفى على الفور، لكن الأطباء أكدوا وفاته، مرجّحين أن أزمة قلبية مفاجئة كانت السبب.

"كان أبًا حنونًا وذا سيرة طيبة"، هكذا وصفه جيرانه وأصدقاؤه الذين شاركوا في جنازته التي انطلقت من مسجد البرجي، وسط حشد كبير خيم عليه الحزن، بعدما ودّعوا رجلًا رحل في أقدس لحظة في حياة الأب - لحظة تسليم فلذة كبده لشريك حياتها.

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