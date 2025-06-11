12 مصابا في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أصيب 12 شخصًا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي أمام مدينة قليوب محافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى أمام مدينة قليوب مما أدى إلى تكدس مرورى بالطريق ووجود عددا من المصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية إصابة 12 شخص بسبب إنقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية ميت حلفا بمدينة قليوب بالطريق الزراعى اتجاه محافظة القاهرة وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم ورفع تلفيات الحادث للقضاء على التكدس المرور وتسهيل حركة الطرق لعدم تعطيل حركة المرور .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.