وفاة والد عروس أثناء حفل زفافها في المحلة الكبرى



الغربيةـ مروة شاهين:

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مأساة مؤلمة، بعدما لفظ أحد الأهالي أنفاسه الأخيرة بشكل مفاجئ خلال مشاركته في حفل زفاف ابنته، أثناء لحظة صعوده على المسرح لمصافحتها والتقاط صورة تذكارية معها، مما حوّل أجواء الفرح إلى حالة من الصدمة والحزن.

وبحسب شهود عيان، فإن المتوفى يُدعى "عادل إبراهيم عبد السميع"، من منطقة البرجي بالمحلة، إذ صعد إلى المسرح وسط الزغاريد والبهجة، لكنه سقط مغشيًا عليه دون سابق إنذار.

وتم نقله فورًا إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي قبل وصوله متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة على الأرجح.

وأشار الأهالي إلى أن "عادل" كان يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين أبناء المنطقة، وحسن الخلق، مؤكدين أن الفرحة لم تكتمل وتحولت لحظات الفرح إلى مشهد حزين من النحيب والبكاء داخل القاعة.

وتم استخراج تصريح الدفن، وأقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد البرجي، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة، وسط مشهد جنائزي مهيب شارك فيه عدد كبير من الأهالي، الذين أعربوا عن بالغ حزنهم لفقدانه المفاجئ.