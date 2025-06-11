مصرع طالب ثانوي في حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى طالب ثانوي مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، متاثرًا بإصابته إثر وقوع حادث تصادم دراجة بخارية "تروسيكل" بدراجة بخارية أخرى على طريق قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية - قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية في كفرالشيخ، وصول الطالب إلى مستشفى بيلا المركزي مصابًا بإصابات مختلفة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى نتيجة الحادث، وتوفي متأثرًا بإصابته أثناء تلقيه العلاج.

وتبين من سجلات المستشفى أن الشاب المتوفي يدعى "ا.ب.س"، 18 عامًا، طالب ثانوي، ويقيم بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا.

تم إيداع جثة الطالب المتوفي بمشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.