

الشرقية ياسمين عزت

أثار فيديو لعروسين من محافظة الشرقية جدلا واسعا، خاصة أن العريس مصابًا بمتلازمة داون، إذ استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الزيجة بعدما تم تداول مقطع فيديو يوثق حالة من الحزن انتابت العروس دفعتها للبكا.

الاستنكار كان سيد المشهد من قبل المواطنين الذين وصفوا الزواج بالباطل، لاعتقادهم بإجبار العروس على الزواج، كما وصفوا العريس أنه غير مؤهل للزواج أو المسؤولية.

وتباينت أراء رواد السوشيال ميديا حول الأسباب التي دفعت العروس لقبول الزيجة التي تعد على حد وصفهم غير متكافئة، إذ أشاروا إلى أن الفتاة من حقوقها الأولية أن تتزوج شاب متعافى يستطيع القوامة كباقي الرجال إلا أنه غير مؤهل لتحمل المسؤولية.

ساد الرأي المؤكد لكون الفتاة مغصوبة على أمرها واضطراها لقبول الزواج بضغط من أسرتها، إذ علق البعض أن الزيجة تمت بسبب أن أهل العروس بسطاء الحال وفقراء خضعوا ولذا تمت الموافقة من قبلهم.

العروسين "ماجدة ومحمد"، من أبناء الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وفي تصريحات إعلامية قالت العروس "ماجدة" في أول العشرينات من العمر مفاجئة المواطنين الذين استنكروا زيجتها من الشاب من ذوي الهمم، أنها تزوجته بعد خطبة دامت 8 أشهر وتم الزفاف ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

العروسة أكدت أنها وافقت بمحض إرادتها دون تدخل من أحد، قائلة: "تقدم لي ووافقت وحبيته ومبوسطة بيه وهو حنين عليا".

فيما قالت والدة العريس، إنها أرادت أن تسعد نجلها وتمت الخطبة بالتراضي بين كافة الأطراف، نافية تعرض الفتاة لضغط من قبل أسرتها.

وأكدت أنها تحيا حياة أسرية جيدة، إذ أن كل أفراد الأسرة يحبونها ويعاملونها بلطف.

في السياق ذاته، أكد شقيق العريس، أن شقيقه بصحة عقلية وجسدية جيدة، لافتا إلى أن والد العريس كان يبحث لنجله عن عروسة وطلب من والدة العروسة أن يدله على فتاة طيبة فأكد له موافقته وعرض ابنته ومن هنا تمت الزيجة.