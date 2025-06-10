السيطرة على حريق بمصنع مراتب في العاشر

الشرقية – ياسمين عزت:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع "تاكي" للمراتب، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات بين العاملين.

وكانت غرفة عمليات مديرية الأمن قد تلقت بلاغًا من قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق داخل المصنع. وعلى الفور، جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت القوات في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المصنع.

وأسفر الحريق عن تلفيات في بعض منتجات المصنع من الإسفنج والمراتب، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وبيان الأسباب الفنية وراء اندلاع الحريق.